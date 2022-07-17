Александр Бублик вышел в финал турнира в США

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел в финал турнира ATP 250 в Ньюпорте (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/2 он уверенно обыграл австралийца Джэйсона Кублера. Встреча продолжалась час и десять минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу казахстанца. Отметим, что Бублик занимает 42-е место в рейтинге АТР, тогда как Кублер - 102-е.

В финале, который состоится завтра, 18 июля, казахстанец сыграет с американцем Максимом Кресси.

Бублик в шестой раз в карьере вышел в финал турнира ATP.

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