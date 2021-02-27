Александр Бублик сделал камбэк и вышел в финал турнира ATP в Сингапуре

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал турнира серии ATP в Сингапуре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале Бублик, занимающий 46-е место в рейтинге ATP, обыграл 76-ю ракетку мира из Молдовы Раду Албота в трех сетах со счетом 2:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте час и 32 минуты. За это время казахстанец совершил пять двойных ошибок, 12 эйсов и реализовал три брейк -поинта.

В финале Singapore Tennis Open Бублик сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным, занимающим 114-е место в мировом рейтинге, который в своем полуфинале обыграл хорвата Марина Чилича (7:6, 7:6).