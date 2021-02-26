Александр Бублик сделал 15 эйсов и вышел в полуфинал турнира ATP в Сингапуре

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 46-е место в мировом рейтинге, успешно отыграл четвертьфинальный матч в рамках турнира ATP в Сингапуре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этой стадии он встречался с 61-й ракеткой мира Есихито Нисиоки из Японии, которого обыграл в двух сетах - 6:3, 6:2. Игра длилась час и 14 минут. В ее ходе казахстанец сделал 15 эйсов, тогда как соперник не отметился ни одной подачей навылет.

В полуфинале, 27 февраля, Бублик сыграет с Раду Алботом из Молдовы, который в 1/4 финала оказался сильнее француза Адриана Маннарино (6:3, 6:4).

Напомним, что в матче 1/8 финала Бублик расправился с Алтугом Челикбилеком из Турции (6:2, 6:2).