Александр Бублик проиграл теннисисту из второй сотни в финале турнира АТР в Сингапуре

Александр Бублик не смог стать победителем турнира АТР 250 в Сингапуре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале первая ракетка Казахстана встречался с Алексем Попыриным из Австралии. Бублик выиграл первый сет, но проиграл два последующих. Причем во второй партии он не смог взять ни гейма. Итоговый счет 4:6, 6:0, 6:2 в пользу австралийца.

За матч, который длился час и 25 минут, казахстанец выполнил пять эйсов, совершил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт.

Отметим, что 23-летний Бублик в рейтинге АТР занимает 46-е место, тогда как 21-летний Попырин - 114-е.