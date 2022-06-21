Александр Бублик отжег во время интервью после победы

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в интервью Tennis TV прокомментировал исход своего дебютного матча в Истбурне, сообщают Vesti.kz. Теннисист пошутил по поводу своих предпочтений.

- Непросто играть в теннис в таких условиях, нам не удалось показать свой лучший теннис. Мы боролись, и мне повезло победить. Приходилось постоянно адаптироваться на подаче, ведь ветер то затихал, то усиливался. Возможно, здесь сделают крышу.

- Вам нравится играть на траве? Когда в Истбурне нет ветра.

- Да, не надо так много бегать, так что меньше устаешь. Это не как на грунте. Мне нравится все, кроме грунта.

- Вам не нравится грунт и ветер на корте. Что же Вам нравится?

- Лежать в постели и смотреть в окно, но приходится работать. А вам разве не нравится? Никто не хочет ходить на работу (смеется).

Напомним, в матче первого круга турнира в Великобритании Бублик обыграл американца Фрэнсиса Тиафо - 5:7, 7:6 (7:4), 6:0.