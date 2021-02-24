Александр Бублик менее чем за час оформил выход в четвертьфинал турнира ATP в Сингапуре

Казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в 1/4 финала турнира ATP в Сингапуре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/8 финала он расправился с Алтугом Челикбилеком из Турции в двух сетах - 6:2, 6:2. Игра продлилась 54 минуты, в ходе которой Бублик, занимающий 46-е место в мировом рейтинге, сделал 10 эйсов, тогда как Челикбилек, располагающийся на 302-й строчке в рейтинге ATP, отметился лишь одной подачей навылет.

В четвертьфинале, 26 февраля, Бублик сыграет с 61-й ракеткой мира с Есихито Нисиокой из Японии, который в 1/8 финала переиграл американца Максима Кресси (6:4, 6:2).