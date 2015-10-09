15 побед подряд и шанс на рекорд: Казахстан близок к историческому достижению в АТР

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№19) продолжает успешное выступление на турнире АТР 250 в китайском Ханчжоу. Сегодня лучший игрок страны поспорит за выход в финал. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о возможности установить исторический рекорд для отечественного тенниса.

Изначально Бублик был третьим сеяным на турнире в Ханчжоу, но после вылета фаворитов Андрея Рублёва (№14) и Даниила Медведева (№18) он остался главным претендентом на победу.

В сегодняшнем полуфинале 28-летний Бублик сыграет с представителем Китая Ву Йибином (№196), который получил от организаторов турнира Wild Card (приглашение в основную сетку соревнований), а затем выдал три трёхсетовика кряду, выбив Адриана Маннарино (№53), Себастьяна Корду (№79) и Медведева.

Бублик идёт на нереальной серии на турнирах АТР

Александр выиграл уже 15 матчей подряд на турнирах АТР! Всё началось в июне, когда он выиграл пять матчей и завоевал трофей на АТР 500 в Галле (Германия). Далее был Уимблдон, где он проиграл в первом же круге, но это не турнир АТР.

После Лондона он отыграл два турнира категории АТР 250 на грунте, выиграв по четыре матча и по титулу в Гштааде (Швейцария) и Китцбюэле (Австрия). Затем он проиграл в четвёртом круге US Open, но это, опять-таки, не под эгидой ATP.

То же самое касается Кубка Дэвиса, где Бублик на позапрошлой неделе не доиграл свой матч с теннисистом из Южной Кореи из-за травмы. В итоге национальная команда Казахстана сенсационно проиграла андердогам.

С учётом двух выигрышей в Ханчжоу, где Бублик выбил Александра Вукича (№93) и Далибора Сврчину (№99), количество его побед подряд на турнирах АТР достигло значения 15 (пять - в Галле, по четыре - в Гштааде и Китцбюэле, две - в Ханчжоу). Причём серия включает в себя успехи на трёх покрытиях: траве, грунте и харде.

Бублик установит исторический рекорд для Казахстана?

Если Бублик осилит ещё двух соперников и станет чемпионом турнира в Ханчжоу, то поднимется на 16-ю позицию в мировой классификации АТР. В таком случае он не только обойдёт личный рекорд (17-е место), но и установит новый рекорд для казахстанских теннисистов в мужском одиночном разряде.

Кстати, при таких раскладах он обойдёт россиянина Медведева, а также чехов Якуба Меншика (№17) и Иржи Лехечку (№16). Кроме того, Александр может выиграть свой восьмой одиночный турнир АТР и четвёртый в этом году. Пока в финалах у него равное соотношение побед и поражений - 7-7.

Кто может помешать Бублику? Он сыграет с победителем US Open

Сегодня он встретится с 25-летним Йибином, который находится в конце второй сотни мирового рейтинга. Тем не менее, до серьёзных травм, Ву подавал большие надежды. В 2023 году он даже выиграл турнир АТР 250 в Далласе (США), где на трёх тай-брейках победил Джона Изнера в финале.

Одним из самых крупных достижений китайского теннисиста является чемпионский дубль на юниорском US Open в 2017 году, где он стал триумфатором и в одиночном, и в парном разряде. С Бубликом его пути ранее не пересекались.

В этом матче Александр является большим фаворитом. Если он будет чувствовать себя хорошо, то должен обыгрывать Йибина без особых проблем. Игра пройдёт сегодня, 22 сентября, ориентировочно в 16:30 по казахстанскому времени.

А кто ещё претендует на титул в Китае? В другом полуфинале сыграют французы(№88) и(№39). Они начнут ориентировочно в 14:30. 24-летний Ройе никогда не играл в финалах на турнирах АТР, а у 26-летнего Муте два финала, в которых он потерпел два поражения.

С Ройе Бублик никогда не играл, а против Муте у него 3-0. В марте между Александром и Корентеном произошла потасовка, которая едва не переросла в драку. Поэтому если в финале встретятся они, то точно будет жарко.

Прямая трансляция матча Бублик - Йибин будет доступна по этой ссылке. Добавим, что на параллельно проходящем турнире АТР 250 в Чэнду (Китай) в полуфинале сыграет казахстанец Александр Шевченко (№96). Сегодня за выход в финал соревнований он поспорит с итальянцем Лоренцо Музетти (№9).