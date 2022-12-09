Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 16 месяцев за допинг

Новости спорта Атлетика Легкая атлетика
Вчера 08:50
©instagram.com/gil.roberts

Американский легкоатлет Гил Робертс дисквалифицирован за применение запрещенных препаратов, сообщает Антидопинговое агентство США (USADA).

Отмечается, что он отстранен на 16 месяцев. А запрещенные вещества попали в организм 33-летнего спортсмена при употреблении пищевой добавки, на этикетке которой не было информации о наличии запрещенных ингредиентов.

Положительная проба на остарин и андарин у него была взята во внесоревновательный период 19 мая 2022 года.

На Олимпийских играх-2016 Робертс выиграл золото в эстафете 4×400 метров.

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Метки:
Легкая атлетика Допинг США Олимпиада-2016 Бразилия

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