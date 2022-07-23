На ЧМ по легкой атлетике побит мировой рекорд

В Орегоне (США) на чемпионате мира по легкой атлетике состоялся медальный забег с барьерами на 400 метров у женщин, сообщает "Чемпионат".

Первой финишировала представительница США Сидни Маклафлин, завоевав золотые медали соревнований и установив мировой рекорд. Теперь он равен 50,68 секунды. Причем Маклафлин побила свой рекорд, который установила на Олимпиаде-2020 в Токио 4 августа 2021 года, тогда она пробежала дистанцию за 51,46 секунды.

Второе место заняла Фемка Бол из Нидерландов - 52,27, а замкнула тройку еще одна американка Дэлила Мухаммад - 53,13.

В медальном зачете соревнований лидируют спортсмены из США, на счету которых 26 медалей (9 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых). Второе место у Эфиопии – восемь медалей (3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая). Замыкает тройку Ямайка с шестью медалями (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая).

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