Казахстанка вошла в топ-3 на марафоне и обновила 34-летний рекорд страны

Казахстанка Жанна Мамажанова финишировала с третьем результатом на Роттердамском марафоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она пробежала марафонскую дистанцию за два часа 26 минут 54 секунды. Этим результатом Мамажанов обновила рекорд Казахстана, принадлежавший Зое Ивановой. Предыдущее достижение было установлено 15 ноября 1987 года, то есть более 34 лет назад.

Также данное достижение позволило Жанне квалифицироваться на чемпионат мира в Орегоне (США), который пройдет с 15 по 24 июля 2022 года.

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