Казахстанка вошла в топ-3 на марафоне и обновила 34-летний рекорд страны

©instagram.com/zhanmamazhan
Новости спорта Атлетика Легкая атлетика
Сегодня 22:09

Казахстанка Жанна Мамажанова финишировала с третьем результатом на Роттердамском марафоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она пробежала марафонскую дистанцию за два часа 26 минут 54 секунды. Этим результатом Мамажанов обновила рекорд Казахстана, принадлежавший Зое Ивановой. Предыдущее достижение было установлено 15 ноября 1987 года, то есть более 34 лет назад.

Также данное достижение позволило Жанне квалифицироваться на чемпионат мира в Орегоне (США), который пройдет с 15 по 24 июля 2022 года.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
марафон Нидерланды Рекорд


Атлетика Легкая атлетика
0
Сегодня 22:09
© 2008 - 2022 ТОО «EML»