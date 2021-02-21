Федерация легкой атлетики провела заседание в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске состоялась годовая отчетная конференция казахстанской Федерации легкой атлетики, сообщается на сайте организации. Были подведены итоги 2020 года.



В расширенном заседании приняли участие олимпийская чемпионка Ольга Шишигина, министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и член конференции федерации Серик Шапкенов, заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев. Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали также директор Effective Media Liaison и член Комиссии по медиа и СМИ Азиатской легкоатлетической ассоциации Сункар Карабалин и Салтанат Казыбаева - инициатор и организатор первого в Казахстане марафона Almaty Marathon. Некоторые участники были подключены к конференции онлайн.

В ходе Конференции были заслушаны и утверждены отчеты генерального секретаря Асхата Сейсембек за 2020 год, главного тренера национальной сборной команды Дмитрия Карпова о ходе подготовки к Олимпийским играм и отчет ревизионной комиссии.



Также в рамках повестки дня исполнительный директор федерации Павел Кукин выступил с докладами о создании филиала Федерации в Алматы, а также утверждении комплексной целевой программы "Развитие Паралегкой атлетики в Республики Казахстан на 2021-2024 годы". Нидерландский специалист Хэнк Крайенхофф презентовал план обучения тренеров и судей по легкой атлетике.



На заседании участниками было подчеркнуто, что, несмотря на пандемию, которая в 2020 году затронула все сферы жизни, в том числе и спорт, главная казахстанская легкоатлетическая организация провела его достаточно активно. Федерация - одна из немногих, которая смогла сохранить докарантинный темп развития и выполнить свои обязательства. К тому же в жизни казахстанской легкой атлетики произошли несколько важных событий.



В части улучшения материально-технической базы было закуплено новейшее оборудования для проведения качественных соревнований, приобретен необходимый инвентарь и состоялось долгожданное открытие нового легкоатлетического манежа в столице Казахстана, который получил сертификат соответствия всем требованиям от World Athletics.



Новый столичный комплекс примет у себя X Чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении в 2022 году. Так, на Конференции генеральным секретарем Асхатом Сейсембек перед участниками был представлен план мероприятий по подготовке и организации континентального Чемпионата, который пройдет в следующем году с 11 по 13 февраля.

В завершение мероприятия состоялось награждение деятелей спорта и атлетов, отличившихся в отчетном году. Медалью за вклад в развитие легкой атлетики Казахстана были отмечены тренер призера Олимпийских игр 2004 года Дмитрия Карпова Василий Карпов, специалисты, вносящие вклад в развитие отечественной "королевы спорта" Николай Барсанов, Сергей Кулибаба, Наталья Ермоленко и Еркен Сепбосынов. Призы от федерации получили легкоатлеты Кристина Овчинникова в прыжках в высоту, которая стала "Открытием года", юная рекордсменка в беге с препятствиями Баян Нурмамет, Айбол Омар с установленным высшим достижением, который держался 26 лет, и 15-летняя Арина Гладышева, получившая звание мастера спорта.