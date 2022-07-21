"Это победа Казахстана!". Триумфатор ЧМ-2022 - об историческом успехе с рекордом

Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто с рекордом выиграла в дисциплине на 3000 метров с препятствиями на чемпионате мира в США, а затем рассказала о своих планах пресс-службе федерации.

Джеруто впервые в истории страны стала чемпионкой мира, добившись результата 8:53.02. Во время комментария она не могла сдержать эмоций.

- Я очень рада и безумно счастлива победе на чемпионате мира! Я ждала возможности выступить под флагом моей новой родины. Сегодня я хотела проявить себя, сделав уникальный подарок Казахстану на мировом первенстве. Надеюсь, что удалось.

- Вы показали третий результат в истории в этой дисциплине и установили рекорд чемпионата мира. Какие у вас ощущения?

- Такой результат был достигнут благодаря большому труду и долгой подготовке. Это был один из самых важных дней в моей жизни. Я оправдала доверие и надежды всей команды.

- Вы впервые приняли участие в соревнованиях такого уровня, представляя Казахстан...

- Во-первых, я хотела бы выразить особую благодарность своей семье и Казахстану за доверие. Казахстанская сторона оказала значительную поддержку и за последние пять лет обучила технике и методике бега через препятствия. Это один из самых важных этапов подготовки в этой дисциплине. Сегодняшний результат – это победа всего Казахстана, не только моя. Я готова приложить все свои знания, опыт и усилия для дальнейшего развития легкой атлетики в Казахстане.

- Каковы ваши дальнейшие планы?

- Сейчас проходит самый престижный этап Бриллиантовой лиги, к которому я готовлюсь. Надеюсь, что смогу завоевать медали и там. К сожалению, были отменены Азиатские игры, на которых я также планировала поднять флаг нашей страны. Тем не менее впереди меня ждет много новых стартов. Буду делать все, что в моих силах, чтобы не снижать планку.

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