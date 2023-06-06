Дочь Рыпаковой завоевала медаль на чемпионате Азии по легкой атлетике

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Сегодня 10:29
©yk.kz

Казахстанская легкоатлетка Анастасия Рыпакова, дочь титулованной Ольги Рыпаковой, завоевала бронзу чемпионата Азии, сообщает yk.kz. Турнир среди юниоров (до 20 лет) проходит в Южной Корее. 

Рыпакова была фавориткой в первенстве по прыжках в длину среди девушек. Ранее на чемпионате Казахстана она прыгнула на 6,21 метра, а зимой и вовсе показывала 6,25 метра. Реальную конкуренцию ей могла составить только представительница Индии Сусмита, имевшая в нынешнем летнем сезоне сопоставимый результат 6,21 метра. Неизученной соперницей была китаянка Хуанг Ингинг, у которой в стартовом листе вообще не было указано ни личного рекорда, ни лучшего результата в сезоне.

Увы, но повторить свой лучший результат сезона Анастасия не смогла. Все ее попытки приземлялись в промежутке между отметками 5,85 и 5,9 метра. После второго прыжка Рыпакова еще удерживалась на втором месте, но затем ее подвинула Сусмита. Первое же место от начала и до конца удерживала та самая неизвестная китаянки Ингинг, показавшая результат 6,24 метра. Итоговый результат Рыпаковой - 5,9 метра. Свой лучший прыжок она показала в самой последней попытке.

На данный момент Казахстан занимает девятое место в медальном зачете.

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Метки:
Рыпакова Ольга

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