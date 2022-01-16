Чемпионат Азии по легкой атлетике в Нур-Султане перенесли на 2023 год

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Сегодня 11:39

Федерация легкой атлетики Казахстана объявила о переносе даты проведения чемпионата Азии в помещении в Нур-Султане, сообщает olympic.kz.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом заражения штаммом "омикрон" в стране Федерация легкой атлетики РК при поддержке Азиатской легкоатлетической ассоциации приняла решение о переносе 10-го чемпионата Азии по легкой атлетике в помещении на 2023 год.

Благодарим за понимание и надеемся встретиться с вами на чемпионате в следующем году", - говорится в сообщении.

Напомним, столица должна была принять чемпионат Азии в феврале этого года.

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Метки:
Нур-Султан Легкая атлетика Коронавирус


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