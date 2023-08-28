Велокоманда "Астана" подписала двукратного чемпиона Африки

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Сегодня 18:40
©Astana-qazaqstan.com/SprintCycling

23-летний эритрейский гонщик Хенок Мулюбырхан переходит в Astana Qazaqstan Team, сообщается на сайте казахстанской команды. Там он будет выступать следующие два сезона - 2024 и 2025.

"Я очень рад присоединиться к Astana Qazaqstan Team. Я мечтал о том, чтобы совершить этот большой шаг и попасть в Мировой Тур, и теперь эта мечта осуществляется. Я провел два года в моей нынешней команде, и могу сказать, что это было хорошее время, так что я благодарен команде за эти два сезона. Но теперь я чувствую, что пришло время двигаться вперед. Я серьезно настроен стать частью "Астаны" и проявить себя с самой лучшей стороны в погоне за высокими результатами, и личными, и командными. Одна из главных целей для меня - это улучшить свои результаты на Гранд-турах, обрести большой и бесценный опыт. "Астана" - великая команда, одна из лучших в пелотоне, и для меня честь стать частью этого легендарного коллектива. Хочу поблагодарить Astana Qazaqstan Team и ее генерального менеджера Александра Винокурова за веру в меня. Вместе с командой я готов работать изо всех сил, чтобы многого добиться", - сказал гонщик.

Мулюбырхан является двукратным чемпионом Африки в групповой гонке (2022 и 2023), победителем "Тура Руанды-2023" и "Тура озера Цинхай-2023".

"Хенок проводит впечатляющий сезон на проконтинентальном уровне, добиваясь серьезных результатов. Кажется, что все что ему сейчас нужно - это сделать новый шаг вперед, чтобы продолжить развиваться как гонщик. И он сделает этот шаг вместе с "Астаной", потому что мы верим, что у Хенока есть все шансы стать сильным профессиональным гонщиком, который сможет принести команде хорошие результаты. Мы подписали двухлетнее соглашение, и надеемся, что наша совместная работа окажется успешной", - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

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Метки:
Астана велокоманда

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