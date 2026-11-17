Алексей Луценко возвращается в XDS Astana Team, с которой связал 12 лет своей профессиональной карьеры, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу велокоманды.

На этот раз многократный чемпион Казахстана и Азиатских игр будет работать уже не в качестве гонщика, а войдёт в тренерский штаб команды.

С 2027 года многократный чемпион Казахстана и Азиатских игр займёт должность главного тренера и присоединится к группе спортивной эффективности коллектива. Напомним, в этом году казахстанец объявил о завершении профессиональной карьеры. О новом этапе сотрудничества с командой он рассказал с особенными эмоциями.

"Проект "Астана" занимает в моем сердце особое место, здесь прошла практически вся моя профессиональная карьера, здесь я добился почти всех своих главных результатов и обрел спортивную семью. Поэтому возвращение в проект, пусть уже в новом качестве, продолжение моей не гоночной, но спортивной карьеры вызывает во мне только положительные чувства. Я знаю, что путь от гонщика до тренера команды не будет простым, и что потребуется время для того, чтобы и набраться опыта, и перегрузиться. Но, я уверен в себе, в своих силах, в своих знаниях, и знаю, что с упорным трудом все получится. Я знаю, что у меня за плечами большой спортивный опыт, которым я хотел бы поделиться и с молодыми гонщиками проекта, и с моими вчерашними товарищами по команде и пелотону. Надеюсь, что смогу быть полезным команде на пути достижения наших общих командных целей в 2027 году", – сказал Алексей Луценко.



