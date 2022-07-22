Казахстанская велокоманда Astana Qazaqstan Team сделала заявление по поводу задержания ее лидера - колумбийца Мигеля Анхеля Лопеса, передают Vesti.kz.

Как ранее сообщили испанские СМИ, в аэропорту Мадрида спортсмена ожидали агенты Центрального оперативного отдела (UCO) - штаб-квартиры Службы судебной полиции Гражданской гвардии. Якобы Лопес каким-то образом фигурирует в деле о допинге, где главной фигурой является испанский врач и физиолог Маркос Майнар. Операция проходит под кодовым названием Ilex.

Лопес прибыл в Испанию для участия в гонке Villafranca-Classic Test of Ordizia. Этот старт должен был стать для него первым после травмы на "Джиро д’Италия-2022". При этом он не отказывался от сотрудничества со следствием, которое на данный момент хочет выяснить связи Лопеса с доктором Майнаром. Вроде как колумбиец вызван как свидетель по делу о распространении медикаментов, которые не авторизованы для использования в Испании.

"Новость, которую вчера распространили в средствах массовой информации, застала нас врасплох, и на данный момент мы не обладаем какими-либо деталями. В связи с этим команда приняла решение отстранить Мигеля Анхеля Лопеса от любой активности в рамках команды до выяснения всех обстоятельств дела", - говорится в заявлении Astana Qazaqstan Team.

Напомним, что Лопес является победителем различных гонок и отдельных этапов. В 2018-м в составе "Астаны" он становился третьим на гранд-турах "Джиро д’Италия" и "Вуэльта Испании".

Профессиональная карьера Майнара была связана с делами о допинге в различных видах спорта.

Фото: ©Ciclo 21

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