Гонщик Astana Qazaqstan Team выиграл "Тур Лангкави"

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Сегодня 19:54
©astana-qazaqstan.com

Стажер команды Astana Qazaqstan Team Глеб Сырица победил на первом этапе многодневной гонки категории 2.Pro "Тур Лангкави", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанской велокоманды.

Сырица выиграл спринт из общей группы на улицах Куала-Лумпур после впечатляющей работы команды Astana Qazaqstan Team на протяжении всего дня.

"Конечно, я очень рад этой победе, рад тому, что сумел хорошо завершить всю ту работу, которую сегодня проделали мои товарищи. Этап прошел очень хорошо, команда все время помогала и поддерживала меня. Андрей Зейц и Игорь Чжан много работали впереди и помогли догнать отрыв дня, а затем все остальные ребята вышли вперед и вывезли меня на хорошую позицию для спринта. Финал гонки прошел под ливнем, было сложно, но погода не помешала. Я достаточно уверенно чувствую себя в дождливую погоду, так что все было на моей стороне. Хотел бы поблагодарить всю команду за этот день", - сказал Сырица.

Казахстанская команда Astana Qazaqstan Team мощно работала на протяжении целого этапа, догоняя отрыв и защищая позиции Глеба как спринтера команды на финал гонки. Гоночная ситуация была серьезно осложнена проливным дождем и многочисленными атаками, однако, в итоге, этап завершился массовым спринтом, в котором Сырица оказался сильнейшим.

Сырица присоединился к Astana Qazaqstan Team в качестве стажера с 1 августа текущего года. В своей первой гонке за казахстанскую команду, "Арктической Гонке Норвегии", 22-летний гонщик сразу же завоевал второе призовое место на первом этапе. Позже Глеб снова занял второе призовое место на первом этапе другой многодневки "Тур Словакии". В Малайзии, в своей третьей многодневной гонке в составе Astana Qazaqstan Team, Сырица добился своей первой профессиональной победы.

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Метки:
велоспорт Астана велокоманда Малайзия

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