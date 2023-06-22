Бывший спринтер мирового класса станет консультантом "Астаны" на "Тур де Франс"

Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
Сегодня 19:57
©astana-qazaqstan.com

Бывший спринтер мирового класса Марк Реншоу усилит Astana Qazaqstan Team на ближайшем "Тур де Франс" в качестве консультанта по спринту и построению так называемого "спринтерского поезда", сообщается на сайте команды.

Сорокалетний австралиец завершил свою профессиональную карьеру четыре года назад, до этого девять лет проведя в качестве последнего "развозящего" Марка Кавендиша, который теперь выступает за Astana Qazaqstan Team.

"Я невероятно взволнован тем, что возвращаюсь на "Тур де Франс" вместе с командой Astana Qazaqstan Team и Марком Кавендишем в качестве консультанта по спринту. После плотного общения с генеральным менеджером Александром Винокуровым и моим бывшим товарищем по команде, а ныне спортивным директором Дмитрием Фофоновым о возможном сотрудничестве, сейчас я серьезно настроен принести в команду все свои знания и опыт, чтобы вместе добиться успеха. Наша цель - добиться побед на спринтерских этапах, и я жажду поделиться опытом в качестве бывшего последнего "развозящего" и товарища Марка Кавендиша", - сказал Реншоу.

Ранее в сезоне Кавендиш одержал свою первую победу в майке Astana QazaqstanTeam, выиграв заключительный этап "Джиро д’Италия" в Риме.

"Последний успех Марка на "Джиро" служит доказательством, что у него все еще есть скорость, мощь и упорство, которые необходимы для победы на этапе Гранд-тура. С поддержкой Astana Qazaqstan Team и талантливых гонщиков, которые выступят в составе команды на "Туре", я уверен, что у Марка есть все для того, чтобы победить в этом году во Франции. Я отменил всю свою остальную работу в июле для того, чтобы присоединиться к команде, и это тоже демонстрирует мою уверенность в Марке и в команде. Я буду очень рад поработать вместе со спортивными директорами, обсуждая наиболее эффективные стратегии на гонку и анализируя спринтерские этапы – это как раз то, что я люблю больше всего", - добавил Реншоу.

"Карьера Марка Кавендиша - это уже огромный успех, но я очень хотел бы получить возможность помочь Марку завершить свою карьеру на самом пике, сражаясь за свою 35-ю победу на "Большой петле", - заключил Реншоу.

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