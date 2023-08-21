"Астана" подписала итальянского горняка

Astana Qazaqstan Team подписала нового гонщика на сезоны 2024 и 2025 годов, сообщается на ее сайте. Двухлетнее соглашение с казахстанской командой подписал 27-летний итальянец Лоренцо Фортунато.

"Я по-настоящему рад присоединиться к команде "Астана", команде с великой историей, которая выигрывала все три Гран-тура с разными гонщиками. Я с нетерпением жду встречи с моей новой командой и надеюсь, что продолжу свой прогресс, который продолжается последние три года. Я уверен, что с тем обширным календарем, какой есть у AstanaQazaqstan Team, у меня будет больше возможностей проявить себя и как командный помощник, и как гонщик, который может добиваться результатов. Я благодарен команде за эту возможность подняться на уровень Мирового Тура и надеюсь, что сумею оправдать это доверие в следующих сезонах", - рассказал Лоренцо Фортунато.

Лоренцо Фортунато – хорошо известный итальянский горняк и многодневщик с рядом высоких результатов, которых он добился за пять лет на профессиональном уровне. Лоренцо перешел в профессионалы в 2019 году, сразу же отметившись четвертым местом в общем зачете "Тура Албании" и шестым местом в генеральной классификации "Тура Алматы". Но его самые значимые результаты пришли в 2021 году, когда он одержал знаковую победу на этапе "Джиро д’Италия" с финишем на легендарном подъеме Монте Дзонколан и в общем зачете многодневки "Адриатика-Ионика".

В 2023 году Лоренцо Фортунато выиграл этапа и генеральную классификацию "Вуэльты Астурии", финишировал пятым на "Туре Альп" и шестым на "Туре Словении".

"Учитывая результаты, которых Лоренцо уже добился, очевидно, что наступил хороший момент для его перехода в Мировой Тур, и мне кажется, что он как раз тот гонщик, который может сделать большой шаг вперед в своей карьере именно в нашей команде. Мы видим в Лоренцо гонщика, который способен бороться за хороший результат в недельных гонках и однодневках. В то же самое время, у него есть весомый опыт выступления на "Джиро д’Италия", где он уже добился важной победы на Дзонколане. Поэтому, хотелось бы увидеть Лоренцо в деле в составе нашей команды, и я уверен, что этот переход может стать успешным и для гонщика, и для команды", - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.