"Астана" подписала итальянского горняка

Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
Вчера 21:57
©astana-qazaqstan.com, SprintCycling

Astana Qazaqstan Team подписала нового гонщика на сезоны 2024 и 2025 годов, сообщается на ее сайте. Двухлетнее соглашение с казахстанской командой подписал 27-летний итальянец Лоренцо Фортунато.

"Я по-настоящему рад присоединиться к команде "Астана", команде с великой историей, которая выигрывала все три Гран-тура с разными гонщиками. Я с нетерпением жду встречи с моей новой командой и надеюсь, что продолжу свой прогресс, который продолжается последние три года. Я уверен, что с тем обширным календарем, какой есть у AstanaQazaqstan Team, у меня будет больше возможностей проявить себя и как командный помощник, и как гонщик, который может добиваться результатов. Я благодарен команде за эту возможность подняться на уровень Мирового Тура и надеюсь, что сумею оправдать это доверие в следующих сезонах", - рассказал Лоренцо Фортунато.

Лоренцо Фортунато – хорошо известный итальянский горняк и многодневщик с рядом высоких результатов, которых он добился за пять лет на профессиональном уровне. Лоренцо перешел в профессионалы в 2019 году, сразу же отметившись четвертым местом в общем зачете "Тура Албании" и шестым местом в генеральной классификации "Тура Алматы". Но его самые значимые результаты пришли в 2021 году, когда он одержал знаковую победу на этапе "Джиро д’Италия" с финишем на легендарном подъеме Монте Дзонколан и в общем зачете многодневки "Адриатика-Ионика".

В 2023 году Лоренцо Фортунато выиграл этапа и генеральную классификацию "Вуэльты Астурии", финишировал пятым на "Туре Альп" и шестым на "Туре Словении".

"Учитывая результаты, которых Лоренцо уже добился, очевидно, что наступил хороший момент для его перехода в Мировой Тур, и мне кажется, что он как раз тот гонщик, который может сделать большой шаг вперед в своей карьере именно в нашей команде. Мы видим в Лоренцо гонщика, который способен бороться за хороший результат в недельных гонках и однодневках. В то же самое время, у него есть весомый опыт выступления на "Джиро д’Италия", где он уже добился важной победы на Дзонколане. Поэтому, хотелось бы увидеть Лоренцо в деле в составе нашей команды, и я уверен, что этот переход может стать успешным и для гонщика, и для команды", - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Астана велокоманда

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 21:57
Велокоманда "Астана"
"Астана" подписала итальянского горняка
Вчера , 21:22
Велокоманда "Астана"
"Астана" назвала состав на "Вуэльту Испании"
20 августа, 23:59
Велокоманда "Астана"
Гонщик велокоманды "Астана" вошел в топ-3 по итогам престижной многодневки
16 августа, 22:41
Велокоманда "Астана"
"Астана" финишировала в топ-10 командной гонки на "Вуэльте Бургоса"
7 августа, 17:44
Велокоманда "Астана"
"Астана" подписала немецкого спринтера
30 июля, 21:41
Велокоманда "Астана"
Алексей Луценко выиграл гонку в Испании
14 июля, 07:28
Велокоманда "Астана"
"Астана" потеряла третьего гонщика на "Тур де Франс"
29 июня, 19:28
Велокоманда "Астана"
Стал известен состав "Астаны" на "Тур де Франс"
23 июня, 17:35
Велокоманда "Астана"
"Астана" представила уникальную форму на "Тур де Франс"
22 июня, 19:57
Велокоманда "Астана"
Бывший спринтер мирового класса станет консультантом "Астаны" на "Тур де Франс"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»