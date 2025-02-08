Казахстанские лыжницы приблизились к медалям на Азиаде-2025

Казахстанские лыжницы вышли в четвертьфинал спринта на зимних Азиатских играх в Харбине, сообщают Vesti.kz.

Все четыре представительницы Казахстана успешно преодолели квалификацию в лыжном спринте на зимних Азиатских играх и пробились в четвертьфинал.

Дарья Ряжко финишировала третьей с результатом 3 минуты 39,72 секунды, а Надежда Степашкина показала четвёртое время – 3 минуты 40,50 секунды. Ксения Шалыгина заняла седьмое место (3 минуты 44,90 секунды), а Мария Люфт завершила квалификацию на 10-й позиции (3 минуты 55,84 секунды).

Четвертьфинальные заезды начнутся сегодня, 8 февраля, в 16:00 по времени Астаны, где казахстанские лыжницы продолжат борьбу за выход в следующий этап.

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