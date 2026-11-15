Бывший соперник Шавката Рахмонова завершил карьеру победой нокаутом

43-летний американский полусредневес Стивен Томпсон (18-9-1) ярко завершил свою карьеру в смешанных единоборствах, победив соотечественника Чарльза Радтке (12-6) на турнире UFC 334 в Нью-Йорке (США), передают Vesti.kz.

Развязка боя наступила в третьем раунде, когда Томпсон ударом ногой с разворота нокаутировал своего оппонента.

Для Томпсона это была 18-я победа при девяти поражениях и одной ничьей. Радтке проиграл шестой поединок при 12 победах.

Томпсон хорошо известен казахстанским любителям ММА по бою с Шавкатом Рахмоновым (19-0), которому проиграл сдачей (удушение сзади) во втором раунде в декабре 2023 года.

Напомним, что главным событием турнира UFC 334 станет бой за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе между французом Сирилом Ганом (14-2) и американцем Джошем Хокитом (10-0).