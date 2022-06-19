Милад Карими завоевал бронзу чемпионата Азии по спортивной гимнастике

Казахстанец Милад Карими выиграл бронзовую медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Дохе (Катар).

Карими поднялся на пьедестал почета в упражнениях на перекладине, где он занял третье место, набрав 14.133 балла.

Стоит отметить, что по итогам турнира сборная Казахстана по спортивной гимнастике полным составом отобралась на чемпионат мира.

Карими представлял Казахстан на летней Олимпиде-2020 в Токио.