На должностных лиц Министерства культуры и спорта заведено дело. Подробности

Агентства по противодействию коррупции расследует факт отчуждения здания "Республиканской школы высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта" в пользу юридического лица по заниженной стоимости, передает Tengrinews.kz.

"Антикоррупционной службой по Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Министерства культуры и спорта по факту отчуждения подведомственного здания РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта" в Алматы по заниженной стоимости в пользу аффилированного юридического лица, повлекшего причинение тяжких последствий интересам государства", - говорится в сообщении Агентства по противодействию коррупции.

Как добавили в ведомстве настоящее время проводится досудебное расследование.

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