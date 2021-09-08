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Звездная россыпь молодых талантов и призер ЧМ. Кто может пробиться в сборную Казахстана по боксу

Звездная россыпь молодых талантов и призер ЧМ. Кто может пробиться в сборную Казахстана по боксу
©olympic.kz
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Обновленная сборная Казахстана по боксу в октябре отправится на чемпионат мира в Сербию, а корреспондент Vesti.kz предлагает "подобрать" состав в команду к Кайрату Сатжанову. Ожидаем много молодежи.

Ранее новый наставник национальной команды обозначил план на серьезную перестройку в составе, а показательным должен стать традиционный международный турнир по боксу памяти Шокыра Болтекулы. И чемпионат мира.

Версия сборной Казахстана по боксу

До 48 килограммов - Даниял Сабит

До 51 килограмма - Олжас Байниязов или Жомарт Ержан

До 54 килограммов - Сабырхан Махмуд

До 57 килограммов - Айдос Арапов

До 60 килограммов - Саматали Толтаев

До 63,5 килограмма - Санатали Толтаев или Бекдаулет Ибрагимов

До 67 килограммов - Сабыржан Аккалыков

До 71 килограмма - Ермахан Жакпеков

До 75 килограммов - Диас Молжигитов

До 80 килограммов - Нурбек Оралбай или Ерасыл Жакпеков

До 86 килограммов - другой кандидат

До 92 килограммов - Нурлан Сабиров или Айбек Оралбай

Свыше 92 килограммов - Дамир Тойбай или Айболды Дауренулы

Предположим, что за место в национальной команде может побороться такой опытный боксер, как призер чемпионата мира Жомарт Ержан, или братья Толтаевы, которые уже успели заявить о себе, но сейчас у них шанс вернуться в основную обойму, если будут яркие и уверенные победы.

А кто еще? Россыпь звезд молодежного бокса Казахстана, готовых выгрызать свое место в сборной. Не все, конечно, но некоторые могут пробиться на следующую Олимпиаду. В их коллекциях уже есть медали в разных возрастных группах, а сейчас они начнут блистать на взрослом уровне.

С увеличением весовых категорий больше шансов попасть на главные старты. Национальную команду планируют серьезно обновить, а наши кандидаты - реальные претенденты на поездку на ЧМ-2021. По уровню мастерства и желанию выигрывать это конкурентная сборная Казахстана.

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Напомним, что традиционный международный турнир по боксу памяти Шокыра Болтекулы пройдет с 8 по 12 сентября, а ЧМ-2021 - с 26 октября по 6 ноября. Перед стартом нового олимпийского цикла в национальной команде сменили главного тренера.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧА по боксу Германия ЧМ по боксу Сатжанов Кайрат

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