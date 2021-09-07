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Новый тренер сборной Казахстана по боксу обозначил цели на Олимпиаду-2024 и определился с составом на ЧМ

Новый тренер сборной Казахстана по боксу обозначил цели на Олимпиаду-2024 и определился с составом на ЧМ
©КФБ
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Мужская сборная Казахстана по боксу должна завоевать три-четыре золотые медали на следующих Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). Такие цели "Хабар 24" обозначил новый наставник национальной команды Кайрат Сатжанов.

По его словам, на следующей Олимпиаде отечественные боксеры должны также занять первое место в общекомандном зачете.

Кроме того, Сатжанов отметил, что на предстоящем чемпионате мира Казахстан представят молодые спортсмены. Тем самым тренерский штаб хочет посмотреть имеющийся резерв.

Напомним, на посту главного тренера Сатжанов сменил Галымбека Кенжебаева, который был у руля сборной с 2018 года.

На Олимпиаде-2020 Казахстан впервые в истории остался без золота в боксе. В Токио казахстанским боксерам удалось завоевать только две бронзовые медали.

Названы виновные и причины провала казахстанских боксеров на Олимпиаде-2020 в Токио

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада

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