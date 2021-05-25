"Золотая медаль Олимпиады для Ломаченко стоила 700 тысяч долларов". Тренер рассказал о коррупции в любительском боксе

Украинский тренер по боксу Сергей Городничев рассказал о коррупции в любительском боксе, заявив, что на Олимпиаде заранее распределены победители. Его слова приводит Sports.ru.

В частности, он сообщил, что золотая олимпийская медаль Игр-2008, которую завоевал экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко, обошлась украинским функционерам в 700 тысяч долларов.

"На Олимпиаде все решается, там уже все распределено, что сколько стоит. Если ты боксируешь в Украине, есть лидеры – их не 12 человек, а три-четыре.

Они боксируют, выигрывают, к ним претензий нет. А есть ребята, которых можно всунуть. И уже договорняки есть. Просто об этом никто не говорит. Или боятся. Я ничего не боюсь, уже перестал.

На Олимпиаде золотая медаль, например, для Саитова (Олег Саитов – двукратный олимпийский чемпион), стоила миллион долларов, для Васи Ломаченко стоила 700 тысяч в Пекине.

Просто Вася же этого не знает, и тренеры не знают. Это знают только наверху. На Олимпиаду везутся деньги. Насчет Лондона не знаю, знаю насчет Пекина, что за Васю 100 процентов завозили.

Есть определенный круг, оттуда вытекла информация. Ему просто дали выиграть. На Олимпиаду привезли, денег заплатили, лучшим боксером сделали", - сказал Городничев в интервью YouTube-каналу "Боксерская правда".

Ломаченко является Олимпийским чемпионом 2008 и 2012 годов. Также он дважды выиграл чемпионат мира.

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