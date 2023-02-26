Второй боксер после Кункабаева отказался от боя с олимпийским чемпионом из Узбекистана

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Сегодня 17:50
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Олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Джалолов стал чемпионом "Кубка Странджа", который называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Софии (Болгария).

Это произошло после отказа боксера из Армении Давита Чалояна выходить на финал в весовой категории свыше 92 килограмм.

Отметим, что ранее Джалолов также побеждал без боя. Так в 1/4 финала лидер сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев отказался от боя с узбекистанцем, а в полуфинале на поединок не вышел Мухаммад Абдуллаев из Азербайджана.

Добавим, что от Казахстана единственным претендентом на золото "Кубка Странджа" является Оразбек Асылкулов, который выступает в весовой категории до 57 килограмм.

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Метки:
Кункабаев Камшыбек Кубок Странджа Болгария Сборная Казахстана по боксу

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