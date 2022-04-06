Видео разгромной победы призера ЧМ по боксу из Казахстана на турнире в Таиланде

Серебряный призер чемпионата мира 2021 года из Казахстана Серик Темиржанов одержал разгромную победу на турнире по боксу Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 57 килограммов он уверенно прошел Мохамеда Ханурдин Бин Хамида из Сингапура - 5:0 (30-24, 30-25, 30-25, 30-26, 30-24) и вышел в полуфинал. Этот успех как минимум гарантировал казахстанцу бронзу турнира.

Видео полного боя приводим ниже:

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