Видео полного боя, или как призер Олимпиады Бибосынов выиграл казахстанское дерби в Таиланде

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Сегодня 15:05

Предлагаем вашему вниманию видео полного боя между двумя казахстанскими боксерами, который состоялся на международном турнире Thailand Open.

Как сообщают Vesti.kz, чемпион мира и призер Олимпиады Сакен Бибосынов выиграл стартовый поединок. В весовой категории до 52 килограммов он встречался со своим соотечественником Санжаром Ташкенбаем и выиграл единогласным решением судей.

Победа позволила Бибосынову выйти в четвертьфинал. Отметим, что первую медаль на турнире Казахстану уже принес Нурбек Оралбай.

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Метки:
Бибосынов Сакен Сборная Казахстана по боксу


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