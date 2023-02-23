Видео мощной победы, или как чемпион мира из Казахстана с триумфом вернулся после Олимпиады

Предлагаем вашему вниманию видео боя чемпиона мира по боксу Бекзада Нурдаулетова на "Кубкк Странджа" в Болгарии, который называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 23 февраля, он вернулся в любительский бокс, проведя первый поединок после Олимпиады в 2021 году. Оставшись без медали в Токио, Нурдаулетов 1,5 года выступал только в профи. И вот теперь он стартовал с уверенной победы в составе сборной Казахстана.

В 1/8 финала в весовой категории до 80 килограммов соперником Нурдаулетова был представитель Сербии Артем Агеев. Казахстанец победил решением судей - 5:0.