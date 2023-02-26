В Узбекистане потроллили лидера сборной Казахстана по боксу

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Сегодня 21:29
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Узбекистанский спортивный портал Olamsport.com в своем Instagram пошутил на тему несостоявшихся боев Баходира Джалолова, ставшего победителем Кубка Странджа, который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Джалолов стал победителем соревнований после отказа боксера из Армении Давита Чалояна выходить на финал в весовой категории свыше 92 килограммов. 

"Кратко о соперниках Баходира Джалолова на Кубке Странжа. Напоминаем, что соперники Баходира Жалолова в четвертьфинале, полуфинале и финале не захотели драться с нашим боксером", - гласит подпись к карикатуре.

Отметим, что ранее Джалолов также побеждал без боя. Так, в 1/4 финала лидер сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев отказался от боя с узбекистанцем, а в полуфинале на поединок не вышел Мухаммад Абдуллаев из Азербайджана.

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Метки:
Кункабаев Камшыбек Кубок Странджа Болгария Сборная Казахстана по боксу

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