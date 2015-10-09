В Узбекистане захотели финал с Казахстаном на ЧМ-2025 по боксу

Старший тренер сборной Узбекистана по боксу Рахматжон Рузиохунов в интервью 1Bol высказался о противостоянии с командой Казахстана и оценил шансы этих сборных на ЧМ-2025 в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz. Он выразил желание, увидеть финал между боксерами Казахстана и Узбекистана.

"Ранее около 50 боксеров из Казахстана приезжали к нам и участвовали в совместных учебно-тренировочных сборах. На самом деле это нужно было начать раньше. Мы, словно Роналду и Месси, идем бок о бок. Поэтому я хочу, чтобы сборные Казахстана и Узбекистана встретились в финале, думаю, этого хотят и болельщики. В финале победит сильнейший", — сказал тренер.

Сборная Узбекистана включила топовых боксёров для участия на этом мировом первенстве. В состав сборной Казахстана вошли 13 спортсменов, среди которых есть достаточно известные имена.

Отметим, что соревнования планировалось начать 3 декабря и закончить 13 декабря. Но старт турнира был перенесен на сутки вперёд — такое решение было утверждено на техническом совещании турнира, прошедшем во вторник, 2 декабря.

Причиной стало то, что не все спортсмены из‑за проблем с визами успели прилететь в Объединенные Арабские Эмираты.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!