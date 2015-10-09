Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
В Узбекистане одним словом описали поражение преемника Джалолова от Казахстана в финале ЧМ-2025

Жахонгир Зокиров (слева) и Айбек Оралбай. Фото: ©КФБ

Журналист издания Yuz.uz Аблай Камалов прокомментировал выступление сборной Узбекистана на чемпионате мира-2025 в Ливерпуле (Англия), отдельно отметив решающий поединок против боксёра из Казахстана, передают Vesti.kz.

В финале турнира в весовой категории свыше 90 килограммов Жахонгир Зокиров протерпел поражение от капитана сборной Казахстана Айбека Оралбая.

"Чемпиона мира среди молодежи (Кельце-2021), 22-летнего уроженца Джизака Жахонгира Зокирова считают преемником славы Баходира Жалолова. Однако вчера в финале чемпионата мира по версии World Boxing он проиграл раздельным решением судей Айбеку Оралбаю из Казахстана. Это фиаско позволило Казахстану обойти Узбекистан и выиграть общий медальный зачет чемпионата мира.

Судьба победы в медальном зачете зависела от поединка в супертяжелом весе между Жахонгиром Зокировым и двукратным чемпионом Азии, 25-летним уроженцем Жамбылской области Казахстана Айбеком Оралбаем. Его брата-близнеца Нурбека Оралбая, серебряного призера Олимпиады-2024 в Париже, выбил в четвертьфинале наш Жавохир Умматалиев. В близком и конкурентном бою Зокиров уступил со счетом 2:3 и стал серебряным призером чемпионата мира.

В общем, медальный зачет с 7 золотыми медалями выиграл Казахстан, у нас 6 золотых и второе место.

Что сказать по поводу поражения преемника Баходира Джалолова? Хочется напомнить, что наш боксер до 2019 года тоже проигрывал 3:1 в истории их противостояния с Камшыбеком Кункабаевым, но потом начал подряд выигрывать раз у него за разом. Возможно, в случае с преемником тоже история повторится? Увидим", - написал автор.

Напомним, на ЧМ-2025 боксёры из Казахстана завоевали 10 медалей (семь золотых, одну серебряную и две бронзовые) и выиграли медальный зачёт. На втором месте стал Узбекистан (6-2-3), а замкнула тройку лидеров Индия (2-1-1).

