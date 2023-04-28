Узбекистан принял неожиданное решение по составу перед ЧМ по боксу с участием Казахстана

Нодиржон Мирзахмедов, который является двукратным чемпионом Азии, покинул расположение сборной Узбекистана по боксу перед домашним чемпионатом мира, передают Vesti.kz со ссылкой на Olamsport.com.

Отмечается, что Мирзахмедов исключен из сборной, при этом ничего не говорится о причинах такого решения. Между тем сообщается, что это весьма неожиданное решение.

Его место в национальной команде в весовой категории до 48 килограммов занял Шодиержон Меликузиев.

С полным составом сборной Узбекистана можно ознакомиться здесь.

Мировое первенство пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте.

Состав Казахстана приведен по этой ссылке.

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