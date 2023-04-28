Олимпийские чемпионы и другие. Узбекистан объявил состав на ЧМ-2023 с участием Казахстана

С 1 по 14 мая в Ташкенте пройдет чемпионат мира по боксу среди мужчин. Сборная Узбекистана огласила состав на домашний турнир, передают Vesti.kz.
В список вошел и Баходир Жалолов, олимпийский чемпион-2020. Также он трижды выигрывал чемпионат Азии (2017, 2019, 2021), а еще у него есть золото мирового первенства 2019 года.
Состав хозяев ринга выглядит так:
-48 кг: Шодиержон Меликузиев
-51 кг: Хасанбой Дусматов
-54 кг: Ойбек Джураев
-57 кг: Абдумалик Халаков
-60 кг: Мужибилло Турсунов
-63,5 кг: Руслан Абдуллаев
-67 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев
-71 кг: Саиджамшид Джафаров
-75 кг: Алохон Абдуллаев
-80 кг: Джасурбек Юлдошев
-86 кг: Шохджахон Абдуллаев
-92 кг: Лазизбек Мулложонов
+92 кг: Баходир Жалолов
С составом сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.
Казахстанские боксеры получат дополнительные премиальные за награды.
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