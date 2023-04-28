Олимпийские чемпионы и другие. Узбекистан объявил состав на ЧМ-2023 с участием Казахстана

С 1 по 14 мая в Ташкенте пройдет чемпионат мира по боксу среди мужчин. Сборная Узбекистана огласила состав на домашний турнир, передают Vesti.kz.

В список вошел и Баходир Жалолов, олимпийский чемпион-2020. Также он трижды выигрывал чемпионат Азии (2017, 2019, 2021), а еще у него есть золото мирового первенства 2019 года.

Состав хозяев ринга выглядит так:

-48 кг: Шодиержон Меликузиев

-51 кг: Хасанбой Дусматов

-54 кг: Ойбек Джураев

-57 кг: Абдумалик Халаков

-60 кг: Мужибилло Турсунов

-63,5 кг: Руслан Абдуллаев

-67 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев

-71 кг: Саиджамшид Джафаров

-75 кг: Алохон Абдуллаев

-80 кг: Джасурбек Юлдошев

-86 кг: Шохджахон Абдуллаев

-92 кг: Лазизбек Мулложонов

+92 кг: Баходир Жалолов

С составом сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.

Казахстанские боксеры получат дополнительные премиальные за награды.

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