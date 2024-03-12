Украина потерпела фиаско в отборе на Олимпиаду с участием Казахстана

Сборная Украины по боксу не смогла завоевать олимпийские лицензии на мировом квалификационном турнире, который прошел в Бусто-Арсицио (Италия), передают Vesti.kz.

Украину на этом турнире представили 12 спортсменов – шесть женщин и шесть мужчин. Но в итоге ни один из них не завоевал путевки на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже.

Всего в Бусто-Арсицио разыграли 21 лицензию в Париж-2024 среди женщин и 28 – среди мужчин. Сборная Казахстана по боксу завоевала пять лицензий.

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Следующий турнир, на котором Украина сможет побороться за олимпийские лицензии по боксу, состоится в конце мая.

В настоящее время единственной лицензией на Олимпиаду-2024 среди представителей украинской сборной владеет Александр Хижняк.