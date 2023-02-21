"Удосрочил" чемпиона. Казахстанский боксер уверенно стартовал на малом ЧМ

Казахстанец Ертуган Зейнуллинов провел стартовый бой на а Кубке Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 63,5 был испанец Конде Ойера Ибаррече. Поединок закончился во втором раунде из-за сильного рассечения, которое получил соперник казахстанца.

Отметим, что испанец является чемпионом страны среди юниоров. Что касается Зейнуллинова, то он выигрывал чемпионат Казахстана и успел дебютировать в профи.

Напомним, что сегодня казахстанец Оразбек Асылкулов (57 кг) победил ирландца Джуда Галлахера.

Кроме того, сегодня в рамках вечерней сессии, которая начнется в 22:00 по времени Астаны выступят еще три казахстанских боксера. В весе до 54 килограммов Бекзат Алдамжаров проведет бой с французом Биллалем Беннама. В категории до 67 килограммов Темирхан Тезек встретится с Пламеном Янковым из Болгарии. А в 86 килограммах Бекзат Танатаров будет биться с индийцем Картиком.

Добавим, накануне Ерасыл Танкай в весе до 60 килограммов "вырубил" титулованного итальянца.

Полностью с составом сборной, в которую также вошли Бекзад Нурдаулетов (80 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (+92), можно ознакомиться здесь.