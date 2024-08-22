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Цена провала в Париже. Как Айтжанова проводили из сборной Казахстана

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Цена провала в Париже. Как Айтжанова проводили из сборной Казахстана ©Сали Сабиров

Казахстанская федерация бокса в торжественной обстановке попрощалась с бывшим главным тренером мужской национальной команды Мырзагали Айтжановым, передают Vesti.kz.

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Казахстанская федерация бокса в торжественной обстановке попрощалась с бывшим главным тренером мужской национальной команды Мырзагали Айтжановым, передают Vesti.kz.

По казахской традиции на плечи Айтжанова накинули чапан, надели головной убор Тымак, а также вручили ценные подарки.

"Мырзағали Құланұлы внес большой вклад в бокс Казахстана. Мы ценим и благодарим вас за тяжелую работу, которую вы вложили в подготовку мастеров кожаных перчаток", - сказал президент КФБ Шахмурат Муталип.


Напомним, мужская сборная Казахстана была представлена во всех семи весах на Олимпийских играх в Париже. Но только Нурбек Оралбай добрался до пьедестала почета, выиграв серебро в категории до 80 килограммов. После Игр-2024 Айтжанова уволили, назначив на его место Кайрата Сатжанова.

Айтжанов Мырзагали Сборная Казахстана по боксу Бокс

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