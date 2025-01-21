Трагедия случилась в семье Бибосынова. Уйдет из бокса?

Главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов рассказал о трагедии в семье лидеры команды Сакена Бибосынова, передают Vesti.kz.

Боксер потерял ребенка. Последнюю трагедию он пережил во время чемпионата Азии-2024 в Таиланде, где узнал о смерти своего третьего ребенка.

"После поражения в Таиланде он пришел ко мне в номер, рассказал все и заплакал. Мы оба не смогли сдержать слез. Как говорится, "настоящие мужчины поддерживают друг друга", поэтому давайте поддержим наших ребят", - сказал Сатжанов в подкасте SPORT+.

Отмечается, что два предыдущих ребенка умерли еще в утробе матери.

"Третья беременность также закончилась трагедией. Сакен отвез жену в Алматы, где она находилась под наблюдением врачей. Все шло хорошо, срок был близок, но снова произошла беда. Это разрушило его мечты как мужчины и отца. Эта трагедия, безусловно, скажется и на его спортивной карьере", - рассказал журналист Айбек Кабылша.

Ранее Бибосынова "исключили" из сборной Казахстана. Сатжанов назвал причину.

Напомним, Бибосынов на ЧА-2024 дошел до 1/4 финала.