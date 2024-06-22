Тотальным избиением закончился бой Джалолова

На играх БРИКС, которые проходят в Казани (Россия), состоялся полуфинальный поединок узбекистанского боксера Баходира Джалолова, передает Vesti.kz.
В полуфинале в весовой категории свыше 92 килограммов действующий олимпийский чемпион встретился с российским супертяжеловесом Давидом Суровым и одержал убедительную победу, выиграв единогласным решением судей.
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Таким образом, Джалолов сразится за "золото", а Суров закончил выступление с бронзовой медалью.
Добавим, что впереди Джалолова ждет главный старт - он выступит на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).
Соревнование пройдет с 26 июля по 11 августа.
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