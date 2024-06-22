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Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Тотальным избиением закончился бой Джалолова

Тотальным избиением закончился бой Джалолова
©IBA

На играх БРИКС, которые проходят в Казани (Россия), состоялся полуфинальный поединок узбекистанского боксера Баходира Джалолова, передает Vesti.kz.

В полуфинале в весовой категории свыше 92 килограммов действующий олимпийский чемпион встретился с российским супертяжеловесом Давидом Суровым и одержал убедительную победу, выиграв единогласным решением судей.

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Таким образом, Джалолов сразится за "золото", а Суров закончил выступление с бронзовой медалью.

Добавим, что впереди Джалолова ждет главный старт - он выступит на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). 

Соревнование пройдет с 26 июля по 11 августа. 

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Метки:
Бокс Олимпиада-2024

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