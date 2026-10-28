Судьи решили судьбу золота в бою Казахстан-Узбекистан на ЧМ-2026 по боксу

Представитель Казахстана Владислав Саможонов выступил в финале чемпионата мира-2026 по боксу среди спортсменов до 19 лет в Будве (Черногория), передают Vesti.kz.

В финале поединке весовой категории свыше 90 килограммов он встречался с Исламом Салиховым из Узбекистана. Первый остался за казахстанцем (3:2), но второй забрал узбекистанец (1:4). В решающем третьем раунде Салихов оказался лучше и вырвал победу в бою, став чемпионом мира. Саможонов же завершил турнир с серебряной медалью.

Ранее боксеры дважды встречались в финалах: в марте 2026 года узбекистанец победил в финале Futures Cup, а в июле 2026 года казахстанец выиграл в финале чемпионата Азии (U19).

Ранее в финалах ЧМ-2026 Бибарыс Аширбай (70 кг) и Алина Кудайгенова (57 кг) уступили в своих поединках, а Зарина Толыбай (+80 кг) победила и принесла Казахстану первую золотую медаль турнира.