Стали известны дата и место проведения чемпионата Азии по боксу

Чемпионат Азии по боксу-2021 пройдет с 21 по 31 мая в Нью-Дели (Индия). Это будет первое континентальное событие года. Об этом сообщает КФБ со ссылкой на Азиатскую конфедерацию бокса.

Последний чемпионат Азии проходил в апреле 2019 года в Бангкоке (Таиланд). Тогда он установил новые рекорды как по количеству вступающих боксеров, так и по количеству стран-участниц. В чемпионате приняли участие 304 спортсмена, в том числе 112 женщин и 192 мужчины. Всего выступали 34 страны: Казахстан, Афганистан, Бахрейн, Бутан, Камбоджа, Китай, Китайский Тайбэй, ДНР, Корея, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Япония, Иордания, Южная Корея, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Малайзия, Монголия, Непал, Пакистан, Филиппины, Катар, Сингапур, Шри-Ланка, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Вьетнам и Йемен.

В 2019-м наибольшее количество золотых медалей завоевал Узбекистан (4).