Стала известна роль Головкина в успехе казахстанских боксеров в отборе на Олимпиаду-2024

Президент Казахстанской федерации бокса (КФБ) Шахмурат Муталип поблагодарил экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина за поддержку казахстанских боксеров на всемирном квалификационном турнире в Бусто-Арсицио (Италия), передают Vesti.kz.
"На самые важные встречи лицензионного отборочного турнира в Италию поддержать наших боксеров прилетел президент НОК, наш знаменитый боксер Геннадий Головкин. Он отправился на арену сразу с аэропорта и в течение трех дней не пропустил ни один поединок казахстанской команды, придавая им уверенность своим присутствием, помогая бесценными советами боксерам и тренерам.
Его визит стал знаменательным событием для всех участников турнира, для всего боксерского сообщества, но для команды Казахстана - особенно. В первый же день при встрече с представителем организаторов Геннадий Геннадьевич поблагодарил за работу, которую они проделали, заявил о своей поддержке инициативам МОК в боксе и сказал, что главное для него - это чистое и честное судейство. Поэтому даже просто его присутствие на трибунах сложно переоценить. С такой поддержкой можно с уверенностью думать только о боксе в ринге.
Казахстанская федерация бокса от имени всех боксеров и тренерского штаба благодарит Геннадия Геннадьевича за его внимание и поддержку. Мы - одна команда!", - говорится в сообщении.
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По итогам турнира в Италии сборная Казахстана завоевала пять лицензий. Их обладателями стали Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).
Ранее олимпийские лицензии от Казахстана завоевали Камшыбек Кункабаев (+92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг). Это произошло на летних Азиатских играх.
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Добавим, что перед Олимпиадой состоится еще один отборочный турнир, на котором будут разыграны лицензии в Париж-2024. Он пройдет с 23 мая по 3 июня в Бангкоке (Таиланд).
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