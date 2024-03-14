Стала известна роль Головкина в успехе казахстанских боксеров в отборе на Олимпиаду-2024

Президент Казахстанской федерации бокса (КФБ) Шахмурат Муталип поблагодарил экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина за поддержку казахстанских боксеров на всемирном квалификационном турнире в Бусто-Арсицио (Италия), передают Vesti.kz.

"На самые важные встречи лицензионного отборочного турнира в Италию поддержать наших боксеров прилетел президент НОК, наш знаменитый боксер Геннадий Головкин. Он отправился на арену сразу с аэропорта и в течение трех дней не пропустил ни один поединок казахстанской команды, придавая им уверенность своим присутствием, помогая бесценными советами боксерам и тренерам.

Его визит стал знаменательным событием для всех участников турнира, для всего боксерского сообщества, но для команды Казахстана - особенно. В первый же день при встрече с представителем организаторов Геннадий Геннадьевич поблагодарил за работу, которую они проделали, заявил о своей поддержке инициативам МОК в боксе и сказал, что главное для него - это чистое и честное судейство. Поэтому даже просто его присутствие на трибунах сложно переоценить. С такой поддержкой можно с уверенностью думать только о боксе в ринге.

Казахстанская федерация бокса от имени всех боксеров и тренерского штаба благодарит Геннадия Геннадьевича за его внимание и поддержку. Мы - одна команда!", - говорится в сообщении.