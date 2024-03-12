В сборной Казахстана нашелся лучший боксер мира

Азиатская конфедерация бокса (ASBC) подвела итоги выступления сборной Казахстана на всемирном квалификационном турнире в Бусто-Арсицио (Италия), передают Vesti.kz.

По итогам этого турнира сборная Казахстана завоевала пять лицензий на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже. Их обладателями стали Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

Четверо из них являются чемпиона мира (Айбек - чемпион Азии). При этом в ASBC особо отметили капитана сборной Казахстана:

"Шымбергенов доказал, что он один из лучших боксеров мира".

Ранее олимпийские лицензии от Казахстана завоевали Камшыбек Кункабаев (+92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг). Это произошло на летних Азиатских играх.

Казахстан vs Узбекистан: кто завоевал больше лицензий в отборе на Олимпиаду-2024

Добавим, что перед Олимпиадой состоится еще один отборочный турнир, на котором будут разыграны лицензии в Париж-2024. Он пройдет с 23 мая по 3 июня в Бангкоке (Таиланд).