В США отреагировали на обвинения в призыве к бойкоту ЧМ по боксу с участием Казахстана

В Федерации бокса США (USA Boxing) отреагировали на обвинения в подстрекательстве к бойкоту чемпионата мира-2023 от Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщают Vesti.kz.

Так, в федерации отвергли обвинения в том, что ее исполнительный директор Майк Макэти призывал другие страны к пропуску первенства.

"Утверждение о том, что Макэти способствовал бойкоту турниров IBA, необоснованно. Ни он, ни USA Boxing не консультировали относительно участия в чемпионате мира никого, кроме американских спортсменов", - информирует Inside The Games.

1 марта IBA объявила о том, что завела дисциплинарное дело против глав национальных федераций стран, бойкотирующих чемпионат мира, в том числе за прямые запреты для участия в них спортсменам из некоторых стран. Дело открыли в отношении глав ассоциаций США, Канады, Швеции, Чехии и Новой Зеландии. В организации намерены провести расследование роли руководителей других национальных федераций в бойкоте соревнований.

Напомним, 5 октября IBA допустила боксеров из России и Беларуси к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Женский чемпионат мира пройдет в марте текущего года в Нью-Дели (Индия), а мужской - в мае в Ташкенте (Узбекистан). Ожидается, что в турнирах примет участие сборная Казахстана.

США первыми объявили о бойкоте ЧМ в начале февраля, а затем к ней присоединились федерации Великобритании, Ирландии, Чехии, Канады, Швеции, Швейцарии, Нидерландов, Украины, Польши и Норвегии.