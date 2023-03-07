Серик Сапиев объяснил преимущество Узбекистана в боксе над Казахстаном

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 21:04
©Кадр из видео

Чемпион Олимпиады 2012 года по боксу Серик Сапиев в интервью Youtube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова" рассказал, в чем преимущество боксеров из Узбекистана над соперниками из Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На прошедшем в Болгарии Кубке Странджа, который называют малым чемпионатом мира, сборная Казахстана показала провальный результат, оставшись без золота. Команда завоевала лишь две медали - серебро и бронзу - и расположилась на седьмом месте в командном зачете.

Команда Узбекистана выиграла медальный зачет турнира - семь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.

- Несколько раз подряд чемпионат Азии в общекомандном зачете выигрывает Узбекистан. В чем тут проблема?

- Узбекская школа бокса была одной из сильнейших в азиатском регионе, и они всегда конкурировали с нами. Они хорошо добавили. Успешно выступают. Очень работоспособны. Боксерам из Казахстана не хватает работоспособности, как у узбеков. Мы технически и тактически их лучше. Мы более техничны. Боксеры из Узбекистана более работоспособны, они многоударные сейчас, и им приносит это успех.

Успех узбекских боксеров в их работоспособности. Сейчас у них на подъеме бокс благодаря достижениям на олимпийских играх. Плюс, все-таки заметно, что судьи более благосклонны к боксерам из Узбекистана. Это явно видно.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сапиев Серик Сборная Казахстана по боксу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:04
Любительский бокс
Серик Сапиев объяснил преимущество Узбекистана в боксе над Казахстаном
Вчера , 22:27
Любительский бокс
IBA предупредила страны, бойкотирующие чемпионат мира с участием Казахстана
Вчера , 20:57
Любительский бокс
Олимпийский чемпион из Узбекистана отреагировал на бойкот сборных ЧМ по боксу с участием Казахстана
Вчера , 19:52
Любительский бокс
Казахстан объявил состав на женский чемпионат мира по боксу
5 марта, 18:42
Любительский бокс
Сборные, объявившие о бойкоте ЧМ по боксу с участием Казахстана, намерены провести альтернативный турнир
2 марта, 16:53
Любительский бокс
В США отреагировали на обвинения в призыве к бойкоту ЧМ по боксу с участием Казахстана
2 марта, 10:47
Любительский бокс
Казахстан проведет бои с Россией перед ЧМ по боксу
1 марта, 21:48
Любительский бокс
Международная ассоциация бокса открыла дело против ряда стран из-за бойкота ЧМ с участием Казахстана
1 марта, 17:18
Любительский бокс
"Бокс убивают" - промоутер о провале Казахстана на малом ЧМ и конкуренции с Узбекистаном
1 марта, 14:42
Любительский бокс
"Как у Памелы Андерсон". Казахстанская спортсменка опубликовала горячий контент
© 2008 - 2023 ТОО «EML»