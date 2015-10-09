Сенсацией обернулся бой обидчицы казахстанки из Узбекистана на ЧМ-2025 по боксу

Сборная Узбекистана по боксу понесла первую потерю на чемпионате мира по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В весовой категории до 54 килограммов узбекистанка Нигина Уктамова встречалась с американкой Йоселин Перес. Поединок прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей — 3:2 в пользу Перес. Таким образом, американка продолжит выступление на турнире и уже гарантировала себе минимум бронзовую медаль.

Отметим, что свой путь на турнире Уктамова начала боем против казахстанки Элиной Базаровой. По итогам трёх раундов сильнее оказалась узбекистанка. Для Казахстана это стало первым поражением в текущих соревнованиях.

Разгромом и нокдауном обернулась первая битва Казахстан - Узбекистан на ЧМ по боксу

Нигина Уктамова — первая в истории Узбекистана чемпионка мира по боксу среди женщин. В 2021 году она завоевала золотую медаль на молодёжном первенстве в Польше. В том же году спортсменка стала победительницей чемпионата Азии U20, а спустя два года подтвердила свой статус сильнейшей, выиграв и турнир среди боксёров до 23 лет. Участница Олимпийских игр в Париже (2024).