Сборные, объявившие о бойкоте ЧМ по боксу с участием Казахстана, намерены провести альтернативный турнир

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Сегодня 18:42
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20 стран, объявивших о своем намерении бойкотировать предстоящий чемпионат мира по боксу, планируют принять участие в альтернативном турнире, который возможно пройдет в Нидерландах. Об этом заявил глава боксерской ассоциации Новой Зеландии, Стив Хартли, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бойко турниров произошел после того, как к участию к ним были допущены сборные России и Беларуси, которым разрешено использование своей национальной символики.

"Утром я провел встречу в Zoom с представителями 20 стран альянса, и ни одна из этих ассоциаций не собирается отныне принимать участие в каких-либо мероприятиях Международной ассоциации бокса (IBA). Мы организуем другие турниры. Вместо мужского чемпионата мира состоится альтернативный турнир в Нидерландах", - цитирует функционера Stuff.

Напомним, что женский чемпионат мира пройдет в марте текущего года в Нью-Дели (Индия), а мужской - в мае в Ташкенте (Узбекистан).

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Турция

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