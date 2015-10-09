В сборной Казахстана объяснили поражение призера Олимпиады на ЧМ

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов поделился мнением о выступлении спортсменов на чемпионате мира 2025 года в Ливерпуле и в частности объяснил причину неудачи Нурбека Оралбая, сообщают Vesti.kz.

В прошлом году на Олимпиаде в Париже Оралбай стал серебряным призером. В бою за выход в полуфинал минувшего ЧМ в весовой категории до 80 килограммов Нурбек уступил узбекистанцу Жавохира Умматалиеву единогласным решением судей. По мнению Сатжанова, на сегодня уровень конкуренции в боксе вырос и не видит проблемы в поражениях своих подопечных.

"Мы знаем этих ребят с юношеского возраста. С тех пор работаем вместе. Потом они перешли в молодёжную и взрослую сборные. У нас нет претензий к тем, кто проиграл на чемпионате мира. Они сделали всё, что могли, показали своё мастерство. С самого детства мы им твердим одно: "Когда выходишь на ринг, нужно максимально правильно использовать силу, энергию и тактику. Самое главное — не прятаться, не бояться, не теряться, а быть уверенным в себе". А если в данный момент соперник оказался сильнее, ничего страшного. Ошибки нужно исправлять, чтобы в следующий раз победить. Мы всегда даём им такую мотивацию. Поэтому я не считаю, что кто-то из них просто "проиграл". Да, местами были ошибки. Всё зафиксировали, теперь нужно работать. Эти ошибки мы исправим. Уровень бокса сегодня совсем другой, чем раньше, он стремительно развивается. Бокс не стоит на месте. Сейчас уже невозможно легко одержать победу в любом бою. Спортсмены из любой страны — это не "орешек для раскусывания". Они тоже физически сильны. Если раньше были страны с более низким уровнем, то теперь таких команд почти не осталось", - сказал Сатжанов в интервью Nege.kz.

Отметим, что в медальном зачете ЧМ сборная Казахстана по боксу заняла первое место, завоевав семь золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.